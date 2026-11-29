İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de tarih verdi

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte gözler kar yağışına çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da salı ve çarşamba günleri gece saatlerinde kar yağışının görülebileceğini, 6-7 Aralık'ta ise yeniden kar beklendiğini ancak yağışın zeminde tutacak kuvvette olmayacağını belirtti. İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini ifade eden Tek, Ankara'da salı gününden itibaren kar yağışı beklendiğini ve karın zeminde tutacağını söyledi. Tek, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerine ilişkin kar yağışı tahminlerini de paylaştı.