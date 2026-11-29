Çatalca'da sel felaketi! Mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı, kayıp 4 kişi aranıyor

İstanbul'un Çatalca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı, araçlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgede mahsur kalan 36 kişiden 32'si ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kayıp 4 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürerken ekipler, ormanlık alanın iç kesimlerine doğru ilerliyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu aktardı.