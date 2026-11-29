A Haber'in Şehre Yakın programı Tokat Zile'nin Derebaşı köyünde

A Haber'in “Şehre Yakın” programı, şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy Anadolu'yu keşfetmeye devam ediyor. Programın bu haftaki durağı, Jül Sezar'ın “Geldim, gördüm, yendim” sözünü söylediği tarihi topraklarda bulunan Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü oldu. A Haber muhabiri Murat Onur ve kameraman Halil İbrahim Yel, köyün hikâyesini ve bölgenin detaylarını ekrana taşıdı.