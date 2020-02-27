BİZE ULAŞIN
27.02.2020
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı? Son durum ne? |Video
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp gün geçtikçe tüm dünyayı tehdit eden ölümcül koronavirüse karşı hangi tedbirler alınıyor? Dünyadan birçok noktadan uçakların indiği İstanbul Havalimanı'nda önlemler hangi boyutta? Hangi tedbirler alındı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, detayları İstanbul Havalimanı'ndan aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.