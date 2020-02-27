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27.02.2020

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı? Son durum ne? |Video

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp gün geçtikçe tüm dünyayı tehdit eden ölümcül koronavirüse karşı hangi tedbirler alınıyor? Dünyadan birçok noktadan uçakların indiği İstanbul Havalimanı'nda önlemler hangi boyutta? Hangi tedbirler alındı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, detayları İstanbul Havalimanı'ndan aktardı.
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