İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı hangi tedbirler alındı? Son durum ne? |Video

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp gün geçtikçe tüm dünyayı tehdit eden ölümcül koronavirüse karşı hangi tedbirler alınıyor? Dünyadan birçok noktadan uçakların indiği İstanbul Havalimanı'nda önlemler hangi boyutta? Hangi tedbirler alındı? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, detayları İstanbul Havalimanı'ndan aktardı.