Türkiye'den koronavirüs önlemi! İran sınır kapılarında son durum ne? |Video

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüs vakası, İran'da da artmaya devam ediyor. Türkiye koronavirüsten korunmak için önlemleri arttırdı. Dünbulak, Dilucu, Esendere ve Kapıköy sınır kapıları kapatıldı. Son olarak Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri geçici olarak durduruldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, sınır kapılarındaki son durumu Kapıköy Sınır Kapısı'ndan bildirdi.