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24.02.2020

Türkiye'den koronavirüs önlemi! İran sınır kapılarında son durum ne? |Video

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüs vakası, İran'da da artmaya devam ediyor. Türkiye koronavirüsten korunmak için önlemleri arttırdı. Dünbulak, Dilucu, Esendere ve Kapıköy sınır kapıları kapatıldı. Son olarak Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri geçici olarak durduruldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, sınır kapılarındaki son durumu Kapıköy Sınır Kapısı'ndan bildirdi.
Son dakika: TCDD: Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri durduruldu SON DAKİKA: TCDD: TÜRKİYE - İRAN ARASINDA YÜK VE YOLCU TREN SEFERLERİ DURDURULDU
Son dakika: İranda koronavirüsten ölenlerin sayısı arttı! Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı SON DAKİKA: İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI! KORONAVİRÜS 3 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

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