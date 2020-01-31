Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!

Korona virüsü tedavisi var mı? Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde kişiye bulaşan Korona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunma yolları neler? Vaka sayısı ve ölü sayısı her geçen gün artan virüs nedeniyle birçok ülke alarma geçerken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "acil durum" ilan edildi. Virüs insanlara bulaştıktan sonra en sık akciğerlere yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Virüs yeni olduğu için bağışıklık sistemimiz de virüsü tanımıyor ve karşı koymak için yetersiz kalıyor. Peki, Korona virüsü tedavisi var mı? İşte detaylar…