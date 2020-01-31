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Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!

Korona virüsü tedavisi var mı? Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesinde kişiye bulaşan Korona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunma yolları neler? Vaka sayısı ve ölü sayısı her geçen gün artan virüs nedeniyle birçok ülke alarma geçerken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "acil durum" ilan edildi. Virüs insanlara bulaştıktan sonra en sık akciğerlere yerleşiyor ve burada çoğalıyor. Virüs yeni olduğu için bağışıklık sistemimiz de virüsü tanımıyor ve karşı koymak için yetersiz kalıyor. Peki, Korona virüsü tedavisi var mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.01.2020 22:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 22:20
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Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!

Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? Dünya çapında acil durum ilan edilmesine yol açan ve Wuhan virüsü olarak da adlandırılan Koronavirüsten korunma yolları araştırılıyor. Çin'de ortaya çıkan virüs her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Ölü sayısının arttığı salgın nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından "acil durum" ilan edildi. Lancaster Üniversitesi'ndeki çalışmalara göre salgının birkaç hafta içinde toplam 190 bin kişiye yayılabileceği tahmin ediliyor.

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Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!

KORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ila orta derecede kronik üst solunum yolu hastalığı olan insanları daha kolay hasta edebilir. Corona virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen bir ateşlenme olabilir. Bağışıklık sistemi zayıf, yaşlılar ve küçük çocuklarda, virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına dönüşme şansı vardır.

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Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!

MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiştir ve aynı zamanda solunum problemlerine neden olur, ancak bu semptomlar çok daha şiddetlidir. CDC'ye göre, MERS hastalığına yakalanan hastaların ¾'ü hayatını kaybetmiştir.

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Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!

Corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, solunum problemlerine neden olur, ancak aynı zamanda ishal, yorgunluk, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-50'si arasında değişmektedir, yaşlılar en savunmasız hastalardır.

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Korona virüsü tedavisi var mı? Korona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, yeni “kabus” Koronavirüsten korunma yolları!

KORONA VİRÜSÜ HAKKINDA BİLİNENLER

Koronavirüs, hayvanlarda yaygın olarak görülen bir virüs türü. Virüsün 4 alt türü var. Ender olarak hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Hayvanlardan insanlara bulaştığında oluşan hastalığa "zoonoz" deniyor. Koronavirüsün insandan insana bulaşabilen türünün ilk örnekleri 2003 yılında ortaya çıkan SARS ve 2019 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS salgınlarında görüldü. Şu anda gündemde olan tür ise SARS ve MERS salgınlarındaki türden farklı, daha önce tanımlanmamış yeni bir tür. Yeni ortaya çıkan bu koronavirüs türüne verilen isim "2019-nCoV".