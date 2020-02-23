Türkiye - İran sınırı koronavirüs sebebiyle kapatıldı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran’daki Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik Türkiye’nin alacağı tedbirler ve Van’ı etkileyen İran merkezli depremdeki son duruma ilişkin Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de basın açıklaması yaptı. Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını söyledi. Koca, yine aynı şekilde İran'dan gelen uçuşların da durdurulduğunu açıkladı ve "İran sınırı ile ilgili kararlar valiliklerimize bildirildi." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'daki Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakalarına yönelik Türkiye'nin alacağı tedbirler ve Van'ı etkileyen İran merkezli depremdeki son duruma ilişkin Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"32 ülkede toplam koronavirüs vakası sayısı 80 bine yaklaştı. Salgını ülkemizden uzak tutmayı başardık.

Hastalığın İran'da görülmesi bizler için alarm anlamına geliyor. Bizzat İran Sağlık Bakanı'yla görüştüğümüzü söylemiştim.



Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip etmektedir. Bugün itibariyle İran'da vaka sayısı 43 ölü sayısı 8 olarak tespit edildi. İran'la üç sınır kapımız bulunuyor ayrıca Iğdır'da Nahcıvan'la Dilucu sınır kapısı bulunuyor.



Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi.

(Koronovirüs) İran ile sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık.



Tüm uluslararası uçuşlar (İran'dan gelişler) saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu.



İran sınırı ile ilgili kararlar valiliklerimize bildirildi.



Türkiye'den İran'a geçiş devam ediyor, geliş durduruldu. İran'daki ölümlerin artışı bizim için alarm anlamında."