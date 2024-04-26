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Başkan Erdoğan’dan ABD’ye tepki: Krizi derinleştiriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 16:17
Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kudüs Konferansı'nda İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, “ABD yönetimi İsrail’e verdiği destekle krize çözüm sunmuyor, krizi daha da derinleştiriyor.” ifadelerini kullandı.
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