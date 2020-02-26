Bakan Koca, ''koronavirüse karşı önlem alınmıyor'' diyen Şirin Payzın'ın iddialarını tek tweetle nakavt etti
İstanbul Havalimanı'nda koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığını iddia eden Şirin Payzın'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yanıt verdi. Bakan Koca paylaşımında, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.
Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bir çok ülkede yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüs dünya geneline hızla yayılmasına rağmen alınan tedbirlerle Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmadı.
Dünya genelinde yayılan ölümcül virüsün alınan tedbirler sebebiyle Türkiye'de henüz görülmemesini hiçe sayan TV programcısı Şirin Payzin twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
PAYZİN: İSTANBUL HAVAALANI'NDA BİR ÖNLEM YOK
İstanbul Havaalanı'nda koronavirüs ile ilgili herhangi bir önlem yok diyen Payzin, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Havalimanının Twitter hesaplarını mesajına etiketliyerek "İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. İtalya'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?" paylaşımını yaptı.
BAKAN KOCA TEK TWEETLE SUSTURDU
Bakan Koca ise, Payzin'e sosyal medyadan verdiği yanıtta, "Şirin Hanım, termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.
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