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Bakan Koca, ''koronavirüse karşı önlem alınmıyor'' diyen Şirin Payzın'ın iddialarını tek tweetle nakavt etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2020
BAKAN KOCA, ''KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEM ALINMIYOR'' DİYEN ��İRİN PAYZIN'IN İDDİALARINI TEK TWEETLE NAKAVT ETTİ

Havalimanı'nda koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadığını iddia eden 'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yanıt verdi. paylaşımında, ", termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bir çok ülkede yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüs dünya geneline hızla yayılmasına rağmen alınan tedbirlerle 'de henüz bir vakaya rastlanmadı.

Dünya genelinde yayılan ölümcül virüsün alınan tedbirler sebebiyle Türkiye'de henüz görülmemesini hiçe sayan TV programcısı Şirin Payzin twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.

PAYZİN: İSTANBUL HAVAALANI'NDA BİR ÖNLEM YOK
Havaalanı'nda koronavirüs ile ilgili herhangi bir önlem yok diyen Payzin, ve İstanbul Havalimanının Twitter hesaplarını mesajına etiketliyerek "İst. Havaalanı'nda Corona salgınına dair hiç bir önlem yok. 'dan geliyorum. Salgında 3. ülke. Ne kontrol yapıldı ne görevliler maskeli. Ekranda saçma sapan konuşanları dinleyip kelle paça yiyoruz bize bişey olmaz mı diyor yönetenler?" paylaşımını yaptı.

BAKAN KOCA TEK TWEETLE SUSTURDU
ise, Payzin'e sosyal medyadan verdiği yanıtta, ", termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik" ifadelerini kullandı.

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