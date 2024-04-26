26 Nisan 2024, Cuma
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Türk bayrağının kaldırılması soruşturması! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde inceleme
DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, geçtiğimiz günlerde hem belediye binasından hem de belediyenin internet sitesinden Türk bayrağını kaldırmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği mülkiye müfettişleri, olay sonrası belediye hakkında inceleme başlattı.