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Yerli kamikaze İHA Deli seri üretime hazır! 180 KM hızla hedefi yok ediyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 26.04.2024 16:47
Kamikaze İHA'lara "Deli" de eklendi. Seri üretime hazır hale gelen sistem şimdiden ihracat hedeflerine doğru ilerliyor. İşte tüm merak edilen detaylar…
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