26 Nisan 2024, Cuma
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Hollanda Başbakanı Rutte İstanbul'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi İstanbul'da kabul etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terörle mücadele de en önemli başlıklarımızdan biriydi. Türkiye'nin ödediği ağır bedeller ortadadır. Hiçbir terör örgütüne müsama gösterilmemesi gerektiğini ifade ettim" dedi. Rutte ise, Türkiye'nin jeopolitik önemli bir rol oynadığını ve NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.