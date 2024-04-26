Başkan Erdoğan’dan katil Netanyahu’ya çok sert tepki: Gazze kasabı olarak adını tarihe utançla yazdırmıştır

Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kudüs Konferansı'nda İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, binlerce Gazzeli masumun katili olan Netanyahu'yu "Gazze kasabı ve modern dönem Firavun'u” olarak tanımlarken İsrail'in adım adım Kudüs'ü yok ettiğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan soykırıma sessiz kalmayacaklarını yinelerken "Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca ABD'nin krizi derinleştirdiğini belirtirken, İsrail'e koşulsuz destek vererek sorunu büyütüyorlar" sözleriyle ABD'yi hedef aldı. Filistin davası konusunda yollarından dönmeyeceklerini tekrarlayan Başkan Erdoğan "Allah'a ve hesap gününe yürekten inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

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