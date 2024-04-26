Tekirdağ’da feci kaza: Hurdaya dönen otomobilin motoru çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücü ise alkollü çıktı.

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