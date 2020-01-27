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Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs (Korona) belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!

Dünya genelinde ölü sayısının 81'e yükseldiği Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Bilanço gün geçtikçe ağırlaşırken, İzmir'de ortaya çıkan Coronavirüs şüphesi nedeniyle gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Peki, Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüsü belirtileri ve korunma yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çin'de birçok şehrin karantina altına alınmasına neden olan virüsten korunmak için dikkatli olmakta fayda var. İşte, Coronavirüs (Korona) hakkında bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 27.01.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 19:21
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Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs Korona belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları yoğun şekilde araştırılıyor. Coronavirüs Türkiye'de görüldü mü sorusuna yanıt aranıyor. Çin'de ortaya çıkan ve milyonlarca kişinin yaşadığı şehirlerin karantina altına alınmasına yol açan Corona virüsü kabusu sürüyor. Son ölüm haberi Çin'in başkenti Pekin'den geldi. Ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtilirken ülke genelindeki seyahat yoğunluğunu engellemek amacıyla bayram tatili uzatıldı.

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Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs Korona belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!

BİLANÇO ARTIYOR

Çin'de Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Ülke genelinde salgın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 2 bin 823'e yükseldiğini, hastalardan 461'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs Korona belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!

Ülke genelindeki şüpheli vakaların sayısının da 30 bini aştığı belirtildi. Başkent Pekin'de söz konusu virüsten etkilenenler arasında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu belirtildi. Diğer yandan, ABD'de rastlanan vaka sayısı 5'e yükselirken, hastalığa yakalanan kişilerin tamamının yakın tarihte Wuhan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

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Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs Korona belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!

Wuhan Belediye Başkanı Zhou Xianwang, kentte karantina uygulanmaya başlamadan önce korona virüsü salgını ve Bahar Bayramı tatili nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin kenti terk ettiğini açıkladı.

Sağlık yetkilileri, bu durumun salgını kontrol altına almada karşılaşılan en büyük engellerden olduğunun altını çizdi. Çin hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için geçtiğimiz Perşembe günü Wuhan dâhil eyaletteki 13 şehrin tecrit altında tutulacağını açıklamıştı.

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Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs Korona belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine korona virüsü şüphesiyle getirilen bir hasta, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü'nün (30), 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi.