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Corona virüsü Türkiye’de görüldü mü? Coronavirüs (Korona) belirtileri nelerdir? Coronavirüs korunma yolları!
Dünya genelinde ölü sayısının 81'e yükseldiği Corona virüsü Türkiye'de görüldü mü? Bilanço gün geçtikçe ağırlaşırken, İzmir'de ortaya çıkan Coronavirüs şüphesi nedeniyle gözler yapılacak açıklamalara çevrilmişti. Peki, Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Corona virüsü belirtileri ve korunma yolları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çin'de birçok şehrin karantina altına alınmasına neden olan virüsten korunmak için dikkatli olmakta fayda var. İşte, Coronavirüs (Korona) hakkında bilinmesi gerekenler…
Giriş Tarihi: 27.01.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 19:21
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