26 Nisan 2024, Cuma
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Yunanistan ile İstanbul'da önemli toplantı! Türk ve Yunan heyetler bir araya geldi
Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstanbul'da önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. 2021'de başlayan pozitif gündem girişiminin 6'ncısı yapılıyor. Toplantıda ikili ticari, ekonomik ve ulaştırma konuları ele alınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı