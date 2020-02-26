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26.02.2020

Gençlerden Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı: Derdi ülke sevdası millet olan adam |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü için gençlerden anlamlı doğum günü mesajları geldi. 26 Şubat 1956 yılında Kasımpaşa'da dünyaya gelen Başkan Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi. Çocuklar ve gençlerden Başkan Erdoğan'a birbirinden güzel doğum günü mesajları geldi. Bir genç, "Derdi ülke, sevdası millet olan adam” ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü için gençlerden anlamlı doğum günü mesajları geldi. 26 Şubat 1956 yılında Kasımpaşa'da dünyaya gelen Başkan Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi. Çocuklar ve gençlerden Başkan Erdoğan'a birbirinden güzel doğum günü mesajları geldi. Bir genç, "Derdi ülke, sevdası millet olan adam" ifadelerini kullandı. İşte vatandaşlarından milletin adamına doğum günü mesajları...

26 Şubat 1956 yılında Kasımpaşa'da dünyaya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi. Çocuklar ve gençler milletin adamı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü A Haber mikrofonları aracılığıyla kutladı.

DERDİ ÜLKE SEVDASI MİLLET OLAN ADAM

Bir genç Başkan Erdoğan'ın doğum gününü şu ifadelerle kutlardı: Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesi. Bu ülkenin başına gelen en büyük şans olduğunu düşünüyorum. Derdi ülke, sevdası millet olan adam

Vatandaşlardan Başkan Erdoğana doğum günü mesajı İyi ki doğdun milletin lideri |Video VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJI "İYİ Kİ DOĞDUN MİLLETİN LİDERİ" |VİDEO
Başkan Erdoğana anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı |Video BAŞKAN ERDOĞAN'A ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI! #İYİKİDOĞDUNMİLLETİNADAMI |VİDEO
Son dakika: Başkan Erdoğana AK Parti Grup Toplantısında doğum günü sürprizi | VİDEO SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'A AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ | VİDEO

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