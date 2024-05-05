05 Mayıs 2024, Pazar
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CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı hesapları! Başarır ve Sarıgül Özgür Özel’i işaret etti
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül partide cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını başlatacak açıklamalara imza attı. Her iki isim de CHP genel başkanının seçimde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan daha şanlı olacağı imasında bulundu. İşte ayrıntılar...