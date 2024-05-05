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Cizre'de hasar tespit çalışmaları

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 14:46
Şırnak Valisi Cevdet Atay, selin vurduğu Cizre'de incelemelerde bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Cizre’de hasar tespit çalışmaları
Cizre'de hasar tespit çalışmaları
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