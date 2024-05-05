05 Mayıs 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
TBMM’de bu hafta gündem yoğun! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Gözler fahiş fiyat ile mücadeleye dair AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinin görüşmelerinde olacak. Hafta boyunca Genel Kurul'da çok sayıda ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmalar görüşülecek.