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TBMM’de bu hafta gündem yoğun! Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 15:32
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Gözler fahiş fiyat ile mücadeleye dair AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinin görüşmelerinde olacak. Hafta boyunca Genel Kurul'da çok sayıda ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmalar görüşülecek.
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