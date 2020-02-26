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26.02.2020

Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı "İyi ki doğdun milletin lideri" |Video

26 Şubat 1956 yılında Kasımpaşa'da dünyaya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi. Vatandaşlar milletin adamı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Bir vatandaş ise; "Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. Ümmetin lideri. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah ona uzun ömürler versin. İnşallah 2023'ler 2053'ler 2071'leri de onunla görelim" sözleriyle temennilerini iletti. İşte vatandaşlarından milletin adamına doğum günü mesajları...

26 Şubat 1956 yılında Kasımpaşa'da dünyaya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi. Vatandaşlar milletin adamı Başkan Erdoğan'ın doğum gününü A Haber mikrofonları aracılığıyla kutladı.

* Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. Ümmetin lideri. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah ona uzun ömürler versin. İnşallah 2023'ler 2053'ler 2071'leri de onunla görelim.

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