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1 Mayıs provokasyonuna 12 gözaltı daha

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Giriş: 05.05.2024 12:28
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da olay çıkaran ve polis kuvvetlerine saldırıda bulunduğu tespit edilen 12 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
1 Mayıs provokasyonuna 12 gözaltı daha
1 Mayıs provokasyonuna 12 gözaltı daha
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