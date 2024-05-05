TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa sürecini anlattı: Partilerden önyargısız destek var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik ve sivil bir anayasa için başlattığı turları değerlendirdi. Kurtulmuş, ziyaret ettiği partilerde yeni anayasaya "önyargısız destek" gördüğünü belirterek, "12 Eylül'ün karanlık yükünü milletin sırtından indirmekte kararlıyız. Sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü bir yeni anayasa olsun istiyoruz" dedi.