CHP’li Murat Bakan maket silahları gerçek sandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir dizide kullanılan maket silahları gerçek sandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama yapmasını istedi. Gerçeğin iddia ettiği gibi olmadığını anlayınca da ''yanlış anons'' notu ile düzeltme yaptı.

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