Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Yardım malzemesi yüklenen 11'inci gemi bölgeye gidiyor

Türkiye, katil İsrail'in saldırılar yaptığı Gazze'ye yardım göndermeye devam ediyor. 11'inci gemi Mersin Limanı'nda bölgeye gidecek. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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