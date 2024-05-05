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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Yardım malzemesi yüklenen 11'inci gemi bölgeye gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 17:27
Türkiye, katil İsrail'in saldırılar yaptığı Gazze'ye yardım göndermeye devam ediyor. 11'inci gemi Mersin Limanı'nda bölgeye gidecek. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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