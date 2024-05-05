Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! 11. İyilik Gemisi Gazze yolunda

İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze şeridindeki siviller için Türk Kızılayı tarafından hazırlanan insani yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor.

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