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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! 11. İyilik Gemisi Gazze yolunda

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 19:35
İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze şeridindeki siviller için Türk Kızılayı tarafından hazırlanan insani yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlanıyor.
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Türkiye’den Gazze’ye yardım eli!
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli!
Türkiye’den Gazze’ye yardım eli
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
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