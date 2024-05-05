Öğretmen atamaları için gözler Kabine’de! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si ne zaman toplanıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Külliye'de Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Gündemin ilk sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in A Haber canlı yayınında işaret ettiği öğretmen ataması var. Toplantıda atama sayısının hem de takvimin netleşmesi bekleniyor. Kabine'nin gündeminde İsrail'in katliamları, terörle mücadele ve fahiş fiyat ile enflasyon konuları da olacak.

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