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26.02.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı'nda doğum günü sürprizi | VİDEO

Son dakika haberine göre AK Parti TBMM Grubu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kliple kutladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Başkan Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi.

AK Parti milletvekilleri, 26 Şubat 1954'de doğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü için klip hazırladı. 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerine yer verildi.

Klip, AK Parti'nin Twitter hesabından, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun" mesajı ve 'İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketiyle paylaşıldı. Klip, TBMM'deki grup toplantısında Erdoğan'a da izletilecek.

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