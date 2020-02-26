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26.02.2020
Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı |Video
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü. AK Parti, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Yapılan paylaşımda, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" ifadeleri yer aldı.
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