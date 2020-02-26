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26.02.2020

Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı |Video

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü. AK Parti, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Yapılan paylaşımda, "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" ifadeleri yer aldı.
Başkan Erdoğan 66 yaşında! İlk kutlama AK Partiden #NiceSenelereSeninle BAŞKAN ERDOĞAN 66 YAŞINDA! İLK KUTLAMA AK PARTİ'DEN #NİCESENELERESENİNLE
Başkan Erdoğan 66 yaşında! İlk kutlama AK Partiden #NiceSenelereSeninle BAŞKAN ERDOĞAN 66 YAŞINDA! İLK KUTLAMA AK PARTİ'DEN #NİCESENELERESENİNLE

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Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı
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