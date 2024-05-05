05 Mayıs 2024, Pazar
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CHP lideri Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na serzeniş: Siyasette yumuşamaya engel olma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’deki akşam yemeğinde bir araya gelerek 2,5 saat görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yürütülen müzakerelere tepki gösteren Kılıçdaroğlu’na serzenişini dile getiren Özel’in, “Siyasette yumuşamaya engel olma” mesajı verdiği öğrenildi.