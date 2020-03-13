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13.03.2020

Bakan Fahrettin Koca'dan Türkiye'de ikinci koronavirüs açıklaması! Uzman isimden canlı yayında önemli uyarılar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görülmesi haberinin ardından A Haber ekranlarında konu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
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