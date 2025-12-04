Adile Naşit'in hayatı beyaz perdede! Başrolü konuştu: "Bu filmde ilk kez öğrenecekler"

"BU FİLMDE İLK KEZ ÖĞRENECEKLER"



Uniq İstanbul'da gerçekleştirilen filmin gala gösterimi öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Kaptan, izleyicilerle birlikte filmi izleyeceğini dile getirerek, "Onların hislerini, duygularını alacağım. Bu benim için film yaparken en önemli anlardan bir tanesi." dedi.



Kaptan, ilk olarak proje kendisine geldiğine reddedemeyeceği bir teklif olduğunu düşündüğünü söyleyerek, şunları anlattı:



"Ama çok büyük bir sorumluluk ve yük hissettim. Her şeyi bırakıp çalışmam lazım diye düşündüm. Adile Naşit tabii ki çok üzücü şeyler de yaşadı. Birçok şeyi biz hiç bilmiyoruz. Bu filmde bunları insanlarımız öğrenecek. Bir yandan kendisi gülmüş, güldürmüş ama her zaman sızıyı da hissetmiş. Çünkü evlat acısı yaşamış. Bunların hepsini yüzümde ifade olarak da göstermem gerekiyordu. Oyuncu için çok güzel, çok heyecan verici bir şey. Aynı zamanda zor tabii ki..."



