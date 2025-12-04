Viral
Adile Naşit'in hayatı beyaz perdede! Başrolü konuştu: "Bu filmde ilk kez öğrenecekler"
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatını farklı dönemleriyle ele alan, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu 'Adile' filminin galası önceki akşam büyük bir katılımla gerçekleşti. Filmin başrolünde usta sanatçı Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaplan, geceye damga vuran açıklamalar yaptı.
