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Son dakika: Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı | Video
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" dedi.
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