Son dakika: Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı | Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" dedi.