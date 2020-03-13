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13.03.2020

Son dakika: Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı | Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" dedi.

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