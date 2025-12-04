04 Aralık 2025, Perşembe
Mavi Vatan’da güç gösterisi
Giriş: 04.12.2025 16:20
Baykar ve ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği platformlarla Mavi Vatan’da müşterek harekat kabiliyetinin gücünü gösteren başarılı bir teste imza atıldı. Akdeniz’de bulunan TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın veri bağı üzerinden yönetilen ASELSAN Albatros-S KİDA deniz üstündeki hedefi etkisiz hale getirdi.