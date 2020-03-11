11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Son dakika: İstanbul'da "corona virüs" alarmı! Vatandaş market raflarını boşalttı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti. Vatandaşlar koronavirüs tedbirleri için marketlere akın etti. İstanbul ve İzmir'de bazı marketlerin rafları boşaltıldı. Vatandaşlar o anları sosyal medyadan paylaştı.

Dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti.

MARKET RAFLARI BOŞALTILDI

Yaşanan durumun, bir salgın değil tek bir vaka olmasına rağmen İstanbul ve İzmir'de bazı vatandaşlar, marketlere akın etti.

Makarna, un ve tuvalet kağıdının olduğu rafların kısa sürede boşaltıldığı görüldü.

Vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'da corona virüs alarmı!
İstanbul'da "corona virüs" alarmı!
İğrenç olay! Aile hemen polise koştu...
İğrenç olay! Aile hemen polise koştu...
Dehşet evi! Şeytani plan...
Dehşet evi! Şeytani plan...
Okullardaki ara tatil öne çekilecek mi?
Okullardaki ara tatil öne çekilecek mi?
Hamsi kolonyası koronavirüse kalkan oldu
Hamsi kolonyası koronavirüse kalkan oldu
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Dilenciden şok sözler
Dilenciden şok sözler
Daha Fazla Video Göster