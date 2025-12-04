Başkan Erdoğan: Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak devlet olarak birinci önceliğimizdir. Hem hükümet hem de AK Parti olarak sosyal hizmetler başlığında çok iyi bir karneye sahibiz” dedi. Engellilere yönelik politikaların hem ulusal hem de uluslararası alanda kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

