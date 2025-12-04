04 Aralık 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz
Başkan Erdoğan: Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz

Giriş: 04.12.2025 15:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme ulaştırmak devlet olarak birinci önceliğimizdir. Hem hükümet hem de AK Parti olarak sosyal hizmetler başlığında çok iyi bir karneye sahibiz” dedi. Engellilere yönelik politikaların hem ulusal hem de uluslararası alanda kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız
Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık
Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz
Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz
