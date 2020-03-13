Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bilim kurulunun toplanması bekleniyor |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" dedi. A Haber muhabiri İlker Yeşiltaş, konu ile ilgili detayları canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, gün içindede bilim kurulunun toplanması beklendiğini belirtti.