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13.03.2020

Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Bilim kurulunun toplanması bekleniyor |Video

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" dedi. A Haber muhabiri İlker Yeşiltaş, konu ile ilgili detayları canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, gün içindede bilim kurulunun toplanması beklendiğini belirtti.
Son dakika: Türkiyede ikinci koronavirüs vakası! SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI!
Son dakika: Türkiyede ikinci koronavirüs vakası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı | Video SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI | VİDEO
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