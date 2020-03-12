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ANALİZ - Koronavirüste kelebek etkisi! Dünyanın sonu mu? |Video
Çin'in Vuhan kentinde başlayıp kıtaları saran ölümcül koronavirüs salgını, dünyanın küresel bir köy olduğu gerçeğini yeniden hatırlattı. Ülke sınırlarını aşan "koronavirüs" kabusu kelebek etkisiyle tüm dünyayı sardı. Peki koronavirüs dünyanın sonu mu? Dünya kapitalizmi sarsılıyor mu? Tüm detaylar analiz haberimizde...
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