Başkan Erdoğan: Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz

Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kırılan kalbi onarılmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakârca çalışacağız. Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Engelli vatandaşlara, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.

