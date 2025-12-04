04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz
Başkan Erdoğan: Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan: Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 15:34
Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kırılan kalbi onarılmamış tek bir engelli kardeşimiz kalmayıncaya dek fedakârca çalışacağız. Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Engelli vatandaşlara, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz
ABONE OL
Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız
"Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız"
Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık
“Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık”
Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz
“Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz”
Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz
“Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz”
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Adli emanetten 12 silah çalındı
Adli emanetten 12 silah çalındı
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
"İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi"
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Baklava kutusunda rüşvet aldı, kumpas dedi
Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
Daha Fazla Video Göster