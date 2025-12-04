Başkan Erdoğan: Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık

Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Engelli bireylerin eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda eşit ve bağımsız yaşamı için 23 senede çok güçlü adımlar attık. 2005’te başlattığımız reformlarla bugün 83 bin engelli memura, 520 bin evde bakım desteği alan vatandaşımıza ulaştık” dedi. Erdoğan, erişilebilirlikten sosyal desteklere kadar tüm hizmetlerde “insan onurunu esas alan” anlayışın sürdüğünü vurguladı.

