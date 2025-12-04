Adliyedeki soygunda tarih detayı

Büyükçekmece Adliyesi’nde gerçekleşen milyonluk soygunun detayları netleşiyor. Emanet Bürosu'ndaki kasalardan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili soruşturmada, soygunun "kusursuz bir plan" olarak tasarlandığı ancak savcının olağanüstü denetimi sayesinde planın bozulduğu ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, olay yerinden çarpıcı detayları paylaştı.

