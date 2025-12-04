Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi

Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, aralarında dokuz tutuklunun da bulunduğu 41 sanık hakim karşısına çıktı. Baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, tüm suçlamaları reddetti. Hakimin görüntü kayıtlarını hatırlatması üzerine Tüter, “Bana kumpas kuruldu” savunmasını yaptı.

