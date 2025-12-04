04 Aralık 2025, Perşembe

Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi
Baklava kutusunda rüşvet aldı, kumpas dedi

Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 13:53
Güncelleme:04.12.2025 14:10
Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, aralarında dokuz tutuklunun da bulunduğu 41 sanık hakim karşısına çıktı. Baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, tüm suçlamaları reddetti. Hakimin görüntü kayıtlarını hatırlatması üzerine Tüter, “Bana kumpas kuruldu” savunmasını yaptı.
