04 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 13:53
Güncelleme:04.12.2025 14:10
Güncelleme:04.12.2025 14:10
Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davada, aralarında dokuz tutuklunun da bulunduğu 41 sanık hakim karşısına çıktı. Baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, tüm suçlamaları reddetti. Hakimin görüntü kayıtlarını hatırlatması üzerine Tüter, “Bana kumpas kuruldu” savunmasını yaptı.