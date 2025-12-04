04 Aralık 2025, Perşembe
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu! Çöp yığınları ne zaman kaldırılacak?
Giriş: 04.12.2025 14:07
İstanbul Maltepe’de ikramiye ve eğitim ücretlerini alamayan belediye işçilerinin iş bırakması üzerine ilçede çöpler birikti, sokaklar adeta çöp yığınlarıyla kaplandı. Sağlığı tehdit eden kriz sürerken, gözler çöplerin ne zaman toplanacağına ve belediye–işçi anlaşmasının sağlanıp sağlanamayacağına çevrildi. Gelişmeleri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.