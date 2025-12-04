04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu! Çöp yığınları ne zaman kaldırılacak?
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu! Çöp yığınları ne zaman kaldırılacak?

Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu! Çöp yığınları ne zaman kaldırılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 14:07
İstanbul Maltepe’de ikramiye ve eğitim ücretlerini alamayan belediye işçilerinin iş bırakması üzerine ilçede çöpler birikti, sokaklar adeta çöp yığınlarıyla kaplandı. Sağlığı tehdit eden kriz sürerken, gözler çöplerin ne zaman toplanacağına ve belediye–işçi anlaşmasının sağlanıp sağlanamayacağına çevrildi. Gelişmeleri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu! Çöp yığınları ne zaman kaldırılacak?
ABONE OL
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
"İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi"
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Baklava kutusunda rüşvet aldı, kumpas dedi
Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
CHP’nin A takımı MYK’da kimler olacak?
CHP'nin A takımı MYK'da kimler olacak?
Bahçeli: CHP’ye arınma çağrısı doğrudur
Bahçeli: CHP'ye arınma çağrısı doğrudur
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
MSB: Her türlü tehdidi bertaraf ederiz
MSB’den flaş mesajlar
MSB'den flaş mesajlar
Türkiye Sudan için sesini yükseltiyor
"Türkiye Sudan için sesini yükseltiyor"
İmralı’ya giden heyet komisyona bilgi verecek
İmralı'ya giden heyet komisyona bilgi verecek
Daha Fazla Video Göster