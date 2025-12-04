Başkan Erdoğan’dan Dünya Engelliler günü mesajı: Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız" diyerek salondan büyük bir alkış aldı.

