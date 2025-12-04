04 Aralık 2025, Perşembe
TBMM'de Terörsüz Türkiye toplantısı! Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Giriş: 04.12.2025 14:53
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştiriyor. Sürecin en hassas en kırılgan döneme girdiğini ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon açılışında yaptığı açıklamada, sürecin dinleme faslının tamamlandığını belirterek, 'Bu sürecin al-ver süreci değil' dedi.