04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TBMM'de Terörsüz Türkiye toplantısı! Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
TBMM’de Terörsüz Türkiye toplantısı! Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil

TBMM'de Terörsüz Türkiye toplantısı! Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 14:53
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştiriyor. Sürecin en hassas en kırılgan döneme girdiğini ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon açılışında yaptığı açıklamada, sürecin dinleme faslının tamamlandığını belirterek, 'Bu sürecin al-ver süreci değil' dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de Terörsüz Türkiye toplantısı! Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
ABONE OL
Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız
"Türkiye Yüzyılını engelsiz yüzyıl yapacağız"
Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık
“Engelli vatandaşlarımız için 23 yılda tarihi adımlar attık”
Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz
“Sosyal hizmetlerde sorumluluklarımızı tam bir adanmışlık ruhuyla sürdüreceğiz”
Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz
“Engellilere yönelik sosyal hizmetlerde çok iyi bir karneye sahibiz”
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil
Adli emanetten 12 silah çalındı
Adli emanetten 12 silah çalındı
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
Maltepe sokaklarında çöp dağları oluştu!
İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
"İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi"
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Kamuyu 88 milyon 591 bin lira zarara uğratmışlar
Baklava kutusunda rüşvet aldı, kumpas dedi
Baklava kutusunda rüşvet aldı, "kumpas" dedi
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Borsa İstanbul soruşturmasında 8 tutuklama
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
Savunmada dengeleri değiştiren güç: Türkiye
Daha Fazla Video Göster