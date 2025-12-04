TBMM’de Terörsüz Türkiye toplantısı! Kurtulmuş: Bu süreç al-ver süreci değil

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 19. toplantısını gerçekleştiriyor. Sürecin en hassas en kırılgan döneme girdiğini ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon açılışında yaptığı açıklamada, sürecin dinleme faslının tamamlandığını belirterek, 'Bu sürecin al-ver süreci değil' dedi.

