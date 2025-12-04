AÖF bu hafta sonu sınav var mı? 2025 sınav takvimi ve giriş belgesi detayı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, güz dönemi sınav takvimine odaklandı. 2025-2026 akademik yılı için ara sınav tarihleri duyuruldu ve kısa süre sonra sınav yerleri de erişime açıldı. Sınav sürecini kaçırmak istemeyen binlerce öğrenci, AÖF sınavlarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. İşte akademik takvimde yer alan önemli tarihler...
