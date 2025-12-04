AÖF bu hafta sonu sınav var mı? 2025 sınav takvimi ve giriş belgesi detayı

Hafta sonuna yaklaşılırken gözler yeniden sınav takvimlerine çevrildi. Özellikle ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarla birlikte Açıköğretim Fakültelerinin sınav süreçleri de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu hafta sonu sınav var mı?" sorusu arama trendlerinde üst sıralara yerleşirken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi yeniden gündeme geldi. İşte 2025 yılına ait güncel sınav tarihleri ve sınava dair tüm ayrıntılar…