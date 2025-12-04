Viral Galeri Viral Liste AÖF bu hafta sonu sınav var mı? 2025 sınav takvimi ve giriş belgesi detayı

AÖF bu hafta sonu sınav var mı? 2025 sınav takvimi ve giriş belgesi detayı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, güz dönemi sınav takvimine odaklandı. 2025-2026 akademik yılı için ara sınav tarihleri duyuruldu ve kısa süre sonra sınav yerleri de erişime açıldı. Sınav sürecini kaçırmak istemeyen binlerce öğrenci, AÖF sınavlarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. İşte akademik takvimde yer alan önemli tarihler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 14:46
Hafta sonuna yaklaşılırken gözler yeniden sınav takvimlerine çevrildi. Özellikle ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarla birlikte Açıköğretim Fakültelerinin sınav süreçleri de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu hafta sonu sınav var mı?" sorusu arama trendlerinde üst sıralara yerleşirken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi yeniden gündeme geldi. İşte 2025 yılına ait güncel sınav tarihleri ve sınava dair tüm ayrıntılar…

AÖF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

Yarıyılın devamında gerçekleştirilecek olan Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak. Böylece öğrencilerin sınav hazırlıkları için belirgin bir takvim oluşturulmuş oldu.

SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖF sınavları Türkiye genelinde iki oturum şeklinde gerçekleştiriliyor. Sabah oturumu 09.30'da, öğleden sonra gerçekleştirilecek ikinci oturum ise 14.00'te başlıyor. Sınav formatı her dersin özelliğine göre değişiklik gösterebiliyor. Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevaplı, açık uçlu ya da eşleştirme gibi farklı soru türleri yer alabiliyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

AÖF sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgesini temin etmesi zorunlu. Belgeler Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla görüntülenebiliyor ve çıktı alınabiliyor. Sınav günü belgeyle birlikte fotoğraflı kimlik ibrazı da gerekiyor.

