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13.03.2020

Otogarlarda koronavirüs yoğunluğu! Üniversiteliler akın etti |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde toplanan kritik "koronavirüs" toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüsle (corona virüs) mücadele kapsamında üniversitelerde eğitime 3 hafta ara verildiğini açıkladı. Alınan kararın ardından otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. Üniversiteliler otogarlara akın etti. Detaylar A Haber ekranlarında...
YÖK duyurmuştu! Cumhurbaşkanlığı açıkladı üniversitelere 3 hafta koronavirüs corona virüs tatili |Video YÖK DUYURMUŞTU! CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLADI ÜNİVERSİTELERE 3 HAFTA KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) TATİLİ |VİDEO

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