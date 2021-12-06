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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler

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Giriş: 06.12.2021 00:07
Güncelleme:06.12.2021 00:14
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'teki "Demokrasi Konuşmaları" etkinliğinde 15 Temmuz gazisi Halit Şener'in "Belki kısa vadede darbeler gündeminizde olmayabilir. Tekrarlanmaması için toplumumuza tavsiyeleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler." ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile Siirt ziyareti sırasında katıldığı "Demokrasi Konuşmaları" etkinliği programında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gazisinin "darbe" sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN 'DARBE SORUSU'
Konya'dan gelen 15 Temmuz gazisi Halit Şener de "Belki kısa vadede darbeler gündeminizde olmayabilir. Tekrarlanmaması için toplumumuza tavsiyeleriniz nedir?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER"
"Her şeyden önce tabii Allah bizlere bir daha bu tür 15 Temmuz'ları falan yaşatmasın. Çünkü 251 şehidimiz, 2 bini aşkın gazimiz var. Bütün bunların içerisinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere buralarda bu şehitleri, bu gazileri verdik. Bu işin banisi, bu işin bir numaralı sorumlusu kimdir dendiği zaman FETÖ terör örgütü. Onun özellikle attığı adımlarla bunlar oldu. Hele ben Ankara'daki özel kuvvetlerde, oradaki o kahraman polislerimizin şehadetlerini onları da unutamıyorum. Çünkü onlar çok çok farklı. Özel kuvvet olarak yetişmiş bu insanları bile havadan bombardımanla şehit ettiler. Bu vicdanla şunla bunla bunun tanımı mümkün değil. Aynı şekilde İstanbul'da şehitler köprüsü üzerinde olan hadiseler. Her an her şeye buna rağmen hazır olmamız lazım. Ama bundan sonraki süreç 15 Temmuz gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler."

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