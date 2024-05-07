07 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara'da! Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda dev anlaşmalar

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara'da! Türkiye ile Kuveyt arasında çeşitli alanlarda dev anlaşmalar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2024 18:40
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi. Başkan Erdoğan Es-Sabah'ı havalimanının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Türkiye ile Kuveyt arasında çeşit anlaşmalar imzalandı. Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri es-Sabah birazdan basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara’da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Ankara'da!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
Miçotakis 13 Mayıs’ta Türkiye’ye geliyor
Miçotakis 13 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
Flaş kurbanlık hayvan açıklaması!
İki günde 27 PKK’lı öldürüldü!
İki günde 27 PKK'lı öldürüldü!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Deprem kentleri ayağa kaldırılıyor!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’de!
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'de!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
7 yıl sonra 45 dakikalık zirve!
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Hangi branşta kaç öğretmen atanacak?
Dünya ile son bağ koptu
Dünya ile son bağ koptu
Görüşmenin gündeminde ne var?
Görüşmenin gündeminde ne var?
İkinci Türk astronot uzaya gidiyor!
İkinci Türk astronot uzaya gidiyor!
Daha Fazla Video Göster