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7 yıl sonra 45 dakikalık zirve! Bahçeli ve Özel görülmesi…

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 07.05.2024 13:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. 7 yıl sonra gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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